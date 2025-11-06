Ensign Energy Services Aktie
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ensign Energy Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ensign Energy Services stellt am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ensign Energy Services für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,034 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Ensign Energy Services nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 401,8 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 434,6 Millionen CAD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,159 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,110 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,62 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,68 Milliarden CAD im Vorjahr.
