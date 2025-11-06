Ensign Energy Services Aktie

WKN: A0ERWD / ISIN: CA2935701078

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ensign Energy Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ensign Energy Services stellt am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ensign Energy Services für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,034 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Ensign Energy Services nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 401,8 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 434,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,159 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,110 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,62 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,68 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ensign Energy Services IncShs 2,41 -2,03% Ensign Energy Services IncShs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

