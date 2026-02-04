Ausblick: Ensign Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ensign Group lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,52 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,06 Milliarden USD, gegenüber 4,26 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at