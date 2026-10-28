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WKN: 938201 / ISIN: US29362U1043

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Entegris informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Entegris präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,03 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 123,91 Prozent erhöht. Damals waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,65 Prozent auf 925,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 807,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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