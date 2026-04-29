Entegris Aktie

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WKN: 938201 / ISIN: US29362U1043

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Entegris öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Entegris veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,745 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Entegris im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 808,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 773,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,59 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,42 USD, gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 3,43 Milliarden USD im Vergleich zu 3,20 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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