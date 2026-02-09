Ausblick: Entegris präsentiert Quartalsergebnisse

Entegris öffnet am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,667 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Entegris ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 811,3 Millionen USD gegenüber 849,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,54 Prozent.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,72 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 3,18 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

