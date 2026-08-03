Ausblick: Entegris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Entegris stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,823 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 135,14 Prozent erhöht. Damals waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 836,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,46 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at