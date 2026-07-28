Ausblick: Entergy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Entergy wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,01 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,81 Prozent verringert. Damals waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,33 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Entergy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,49 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,91 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,99 Milliarden USD, gegenüber 12,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at