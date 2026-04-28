Entergy Aktie

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WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Entergy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Entergy stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,839 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Entergy 0,820 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,40 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 13,93 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 12,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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