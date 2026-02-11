Ausblick: Entergy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Entergy äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,522 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,78 Milliarden USD gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,92 USD je Aktie, gegenüber 2,45 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 12,86 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 11,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

