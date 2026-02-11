Ausblick: Entero Healthcare Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Entero Healthcare Solutions äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 8,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Entero Healthcare Solutions 5,85 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Entero Healthcare Solutions in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 17,03 Milliarden INR im Vergleich zu 13,59 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 33,81 INR im Vergleich zu 21,80 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 64,97 Milliarden INR, gegenüber 50,96 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at