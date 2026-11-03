Entero Healthcare Solutions Aktie
WKN DE: A40470 / ISIN: INE010601016
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Entero Healthcare Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Entero Healthcare Solutions äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 11,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,26 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 28,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 20,14 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,71 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 40,88 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 26,44 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 82,69 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 65,91 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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