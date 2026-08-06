Entero Healthcare Solutions Aktie
WKN DE: A40470 / ISIN: INE010601016
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Entero Healthcare Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Entero Healthcare Solutions äußert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,80 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Entero Healthcare Solutions noch 6,39 INR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,37 Milliarden INR – ein Plus von 30,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Entero Healthcare Solutions 14,04 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 37,77 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 26,44 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 81,44 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 65,91 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entero Healthcare Solutions Limited Registered Shs
|
06.08.26
|Ausblick: Entero Healthcare Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.05.26
|Ausblick: Entero Healthcare Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Entero Healthcare Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Entero Healthcare Solutions Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Entero Healthcare Solutions Limited Registered Shs
|1 245,45
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.