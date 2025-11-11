Ausblick: Entero Healthcare Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Entero Healthcare Solutions stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 8,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,43 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Entero Healthcare Solutions in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 15,87 Milliarden INR im Vergleich zu 13,01 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,15 INR, während im vorherigen Jahr noch 21,80 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 65,73 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 50,96 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at