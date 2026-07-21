Enterprise Financial Services CorpShs Aktie

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WKN: A0DQZ3 / ISIN: US2937121059

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Enterprise Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Enterprise Financial Services lädt am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,33 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,36 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Enterprise Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 189,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,05 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,31 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 775,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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