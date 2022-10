Ausblick: Enterprise Financial Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enterprise Financial Services wird sich am 24.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Enterprise Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,02 Prozent auf 132,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Enterprise Financial Services noch 114,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,94 USD, gegenüber 3,86 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 514,1 Millionen USD im Vergleich zu 427,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at