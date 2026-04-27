Ausblick: Enterprise Products Partners LP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enterprise Products Partners LP wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,714 USD aus. Im letzten Jahr hatte Enterprise Products Partners LP einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Enterprise Products Partners LP 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Enterprise Products Partners LP 15,45 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,86 USD, gegenüber 2,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 53,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,08 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at