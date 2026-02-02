Ausblick: Enterprise Products Partners LP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Enterprise Products Partners LP präsentiert in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,689 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,69 Prozent auf 12,36 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,61 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,69 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 51,60 Milliarden USD, gegenüber 55,68 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at