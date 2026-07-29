Ausblick: Enterprise Products Partners LP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enterprise Products Partners LP wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,746 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,660 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 21,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 13,69 Milliarden USD gegenüber 11,23 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,87 USD im Vergleich zu 2,66 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 54,58 Milliarden USD, gegenüber 52,08 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at