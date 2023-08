Ausblick: Enthusiast Gaming stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enthusiast Gaming präsentiert in der am 14.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,058 CAD. Das entspräche einem Gewinn von 42,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,100 CAD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 11,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 45,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,1 Millionen CAD umgesetzt.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,175 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,479 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 205,7 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 202,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at