Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie

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WKN DE: A12DBZ / ISIN: NO0010716418

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Entra ASA Unitary 144A-Reg S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Entra ASA Unitary 144A-Reg S lässt sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Entra ASA Unitary 144A-Reg S die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,80 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,02 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 794,8 Millionen NOK aus – das entspräche einem Minus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 865,0 Millionen NOK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,96 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 6,32 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,15 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,58 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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