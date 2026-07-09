Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie
WKN DE: A12DBZ / ISIN: NO0010716418
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09.07.2026 07:01:06
Ausblick: Entra ASA Unitary 144A-Reg S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Entra ASA Unitary 144A-Reg S stellt am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Entra ASA Unitary 144A-Reg S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,18 NOK je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Entra ASA Unitary 144A-Reg S in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 792,3 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 877,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,96 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,32 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,18 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 3,58 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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