Ausblick: Entra ASA Unitary 144A-Reg S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Entra ASA Unitary 144A-Reg S stellt am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Entra ASA Unitary 144A-Reg S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,18 NOK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Entra ASA Unitary 144A-Reg S in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 792,3 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 877,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,96 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,32 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,18 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 3,58 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at