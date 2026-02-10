Ausblick: Entra ASA Unitary 144A-Reg S stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Entra ASA Unitary 144A-Reg S wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,78 NOK. Dies würde einer Verringerung von 44,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Entra ASA Unitary 144A-Reg S 3,18 NOK je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 35,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,20 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 778,6 Millionen NOK aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,98 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,130 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 3,12 Milliarden NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,76 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at