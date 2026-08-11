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WKN DE: A3CSM9 / ISIN: NL0015000GX8

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Envipco gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Envipco präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,273 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,470 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 12,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 303,1 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 269,3 Millionen NOK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,215 NOK im Vergleich zu -2,110 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,34 Milliarden NOK, gegenüber 1,06 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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