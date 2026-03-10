Ausblick: Envipco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Envipco wird am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,024 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 23,68 Prozent auf 27,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Envipco noch 36,4 Millionen EUR umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,161 EUR, gegenüber -0,050 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 94,2 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 114,0 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at