Envoy Medica a Aktie
ISIN: US29415V3078
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Envoy Medical A präsentiert Quartalsergebnisse
Envoy Medical A lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,673 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,500 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Envoy Medical A nach den Prognosen von 3 Analysten 0,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 125,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,870 USD, gegenüber -12,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 0,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Envoy Medical Inc Registered Shs -A-
|
04.11.26
|Ausblick: Envoy Medical A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Envoy Medical Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Envoy Medical Inc Registered Shs -A-
|7,12
|7,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.