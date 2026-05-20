Enwave CorporationShs Aktie

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WKN DE: A0JMA0 / ISIN: CA29410K1084

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Enwave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Enwave stellt am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,010 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 72,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,020 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 12,1 Millionen CAD, gegenüber 13,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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