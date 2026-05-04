Ausblick: EOG Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

EOG Resources stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EOG Resources 2,65 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,52 Prozent auf 6,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte EOG Resources noch 5,86 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,58 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,75 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at