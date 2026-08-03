Ausblick: EOG Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EOG Resources lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 26 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,00 USD je Aktie gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,00 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 49,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,53 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,12 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 28,94 Milliarden USD, gegenüber 22,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at