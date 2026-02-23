Ausblick: EOG Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EOG Resources wird am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 28 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte EOG Resources ein EPS von 2,23 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EOG Resources in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 31 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,14 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,25 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,77 Milliarden USD, gegenüber 23,48 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at