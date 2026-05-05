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WKN DE: A14UH1 / ISIN: SE0007075056

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Eolus Vind (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eolus Vind (B) präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 8,30 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eolus Vind (B) noch 3,62 SEK je Aktie eingenommen.

Eolus Vind (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 659,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 66,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,98 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,76 SEK, gegenüber -13,930 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,12 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,91 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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