Ausblick: Eolus Vind (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eolus Vind (B) öffnet am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,70 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 86,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,70 SEK je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,47 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 101,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 729,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,013 SEK, gegenüber 6,23 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 4,03 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 851,0 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at