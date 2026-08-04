Eos Energy Enterprise a Aktie
WKN DE: A2QD94 / ISIN: US29415C1018
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Eos Energy Enterprises A präsentiert Quartalsergebnisse
Eos Energy Enterprises A wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,187 USD. Das entspräche einem Gewinn von 82,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,050 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Eos Energy Enterprises A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 348,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 68,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,144 USD im Vergleich zu -6,690 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 311,2 Millionen USD, gegenüber 114,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Eos Energy Enterprises A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Eos Energy Enterprises A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Eos Energy Enterprises A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Eos Energy Enterprises A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Eos Energy Enterprises A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Eos Energy Enterprises Inc Registered Shs -A-
|3,16
|11,66%