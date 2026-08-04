Ausblick: Eos Energy Enterprises A präsentiert Quartalsergebnisse

Eos Energy Enterprises A wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,187 USD. Das entspräche einem Gewinn von 82,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,050 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Eos Energy Enterprises A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 348,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 68,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,144 USD im Vergleich zu -6,690 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 311,2 Millionen USD, gegenüber 114,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at