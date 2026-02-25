Eos Energy Enterprise a Aktie

Eos Energy Enterprise a

WKN DE: A2QD94 / ISIN: US29415C1018

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Eos Energy Enterprises A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eos Energy Enterprises A wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eos Energy Enterprises A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,174 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,200 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 1193,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 93,8 Millionen USD gegenüber 7,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,856 USD, gegenüber -4,550 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 150,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,6 Millionen USD generiert wurden.

