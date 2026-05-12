Eos Energy Enterprise a Aktie
WKN DE: A2QD94 / ISIN: US29415C1018
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Eos Energy Enterprises A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eos Energy Enterprises A wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,219 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 419,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 54,3 Millionen USD gegenüber 10,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,637 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,690 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 304,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 114,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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