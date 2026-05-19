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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Epack Durable gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Epack Durable wird am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,40 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,93 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Epack Durable 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,29 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Epack Durable 6,43 Milliarden INR umsetzen können.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,97 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 5,75 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 21,05 Milliarden INR, gegenüber 21,32 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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