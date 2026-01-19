Epack Durable Aktie

ISIN: INE0G5901015

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: Epack Durable legt Quartalsergebnis vor

Epack Durable wird am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Epack Durable für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,900 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 INR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,48 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 18,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,82 INR, gegenüber 5,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 22,69 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,32 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Epack Durable Limited Registered Shs 268,00 -0,87%

