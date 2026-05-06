Ausblick: EPAM Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EPAM Systems wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 USD gegenüber 1,28 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,39 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte EPAM Systems einen Umsatz von 1,30 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,76 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,72 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 5,79 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at