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WKN DE: A1JS9Q / ISIN: US29414B1044

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: EPAM Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EPAM Systems lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,41 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 78,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,91 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,79 Prozent auf 1,42 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,72 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,66 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,46 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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