Ausblick: EPAM Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EPAM Systems präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,16 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 75,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,80 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 11,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden USD gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,42 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 5,44 Milliarden USD, gegenüber 4,73 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at