Epiroc AB Aktie
WKN DE: A4177E / ISIN: US29429L4023
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: Epiroc (A) (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Epiroc (A) (spons ADRs) wird am 26.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,210 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,79 Milliarden USD – ein Plus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Epiroc (A) (spons ADRs) 1,60 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,794 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 6,77 Milliarden USD, gegenüber 6,02 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
