Ausblick: Epiroc (A) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Epiroc (A) (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,198 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Epiroc (A) (spons ADRs) 0,170 USD je Aktie vermeldete.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,46 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,63 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,876 USD im Vergleich zu 0,730 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 7,04 Milliarden USD, gegenüber 6,32 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at