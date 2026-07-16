Epiroc AB Registered a Aktie

Epiroc AB Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPHU / ISIN: SE0015658109

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Epiroc Registered A legt Quartalsergebnis vor

Epiroc Registered A wird am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,08 SEK je Aktie gegenüber 1,74 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Epiroc Registered A nach den Prognosen von 16 Analysten 16,49 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,13 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,40 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,12 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 66,34 Milliarden SEK, gegenüber 62,00 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Epiroc AB Registered Shs -A-

mehr Nachrichten