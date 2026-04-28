Epiroc AB Registered a Aktie
WKN DE: A3CPHU / ISIN: SE0015658109
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Epiroc Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Epiroc Registered A äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,83 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Epiroc Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,82 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,21 Prozent auf 15,19 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,54 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,11 SEK im Vergleich zu 7,12 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 65,39 Milliarden SEK, gegenüber 62,00 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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