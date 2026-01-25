Epiroc AB Registered b Aktie

Epiroc AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPHW / ISIN: SE0015658117

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Epiroc Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Epiroc Registered B veröffentlicht am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,93 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Epiroc Registered B ein EPS von 1,96 SEK je Aktie vermeldet.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 16,45 Milliarden SEK gegenüber 17,25 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,64 Prozent.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,31 SEK, gegenüber 7,23 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 62,31 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 63,60 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
