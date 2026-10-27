Ausblick: Epiroc Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Epiroc Registered B wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,16 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Epiroc Registered B 1,62 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Epiroc Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 17,37 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 13,95 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,37 SEK im Vergleich zu 7,12 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 67,08 Milliarden SEK, gegenüber 62,00 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at