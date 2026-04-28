Ausblick: Epiroc Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Epiroc Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,83 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,82 SEK erwirtschaftet worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,54 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,19 Milliarden SEK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,13 SEK, gegenüber 7,12 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 65,35 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 62,00 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at