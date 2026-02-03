ePlus Aktie

WKN: 923612 / ISIN: US2942681071

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: ePlus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ePlus wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD gegenüber 0,910 USD im Vorjahresquartal.

ePlus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 551,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 502,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,81 USD, gegenüber 4,05 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 2,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

