Ausblick: ePlus vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ePlus wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 640,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 637,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,45 USD je Aktie, gegenüber 5,03 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at