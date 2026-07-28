Ausblick: EPR Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EPR Properties lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird EPR Properties die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,745 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

EPR Properties soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie, gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 636,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 718,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at