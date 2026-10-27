Ausblick: EPR Properties präsentiert Quartalsergebnisse

EPR Properties äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,828 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 169,7 Millionen USD gegenüber 182,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,89 Prozent.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,07 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 658,8 Millionen USD, gegenüber 718,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at